Sori, Bunda Sarita Ogah Diwawancarai Lagi Soal Mantan Suami

jpnn.com, JAKARTA - Sosialita Sarita Abdul Mukti menolak diwawancarai mengenai mantan suaminya, Faisal Harris. Khususnya soal harta gana-gini.

Hal tersebut disampaikan Sarita melalui akun Instagram pribadinya, @queen_saritabdulmukti, pada Senin (3/2).

"Saya tidak lagi bersedia diwawancara untuk hal tersebut. Saya mau muncul di acara TV, yang tentang ceria-ceria dan lucu-lucu saja," tulis Sarita Abdul Mukti.

Ibunda Shafa Harris itu beralasan malas membahas masa lalunya dengan mantan suami lantaran tak ingin membuka luka lama.

"Kalau saya klarifikasi terus kapan selesainya, balas-balasan pantun terus menerus. Saya sudah melupakan masalalu - tidak ada dendam - hanya saya marah ketika difitnah," ujarnya.

Kini, Sarita ingin fokus menata hidupnya lebih baik dan mencari nafkah untuk anak-anaknya. "Mulai saat ini 'silence is sometimes the best answer'," pungkasnya.

Diketahui, belakangan perseteruan Sarita Abdul Mukti dan mantan suami, Faisal Harris kembali mencuat. Hal itu lantaran Sarita ingin menjual rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Faisal Haris melalui pengacaranya, Firman Chandra menyebut Sarita Abdul Mukti menerima enam aset kekayaan termasuk rumah mewah bernilai puluhan miliaran rupiah setelah resmi bercerai.