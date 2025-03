SPC dan Google for Education Meluncurkan Classroom of the Future, Apa Itu?

jpnn.com, JAKARTA - PT. Supertone (SPC) dan Google for Education meluncurkan program Classroom of the Future. Classroom of the Future adalah konsep ruang kelas masa depan yang menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Peluncuran itu dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Direktur Google for Education EMEA & Asia Pasifik Colin Marson, dan Direktur Utama SPC Raymond Tedjokusumo. Baca Juga: Sambut Mudik 2025, Google Maps Rilis Fitur Baru Soal Informasi KRL Classroom of the Future dilengkapi berbagai perangkat digital dari Google yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang ingin mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Raymond mengatakan bahwa program kolaborasi antara SPC dan Google itu menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Dapat memajukan mutu kualitas pendidikan di Indonesia yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka persiapan memasuki era digitalisasi,” ucap Raymond di Pabrik SPC, Tangerang, pada Selasa (11/3). Baca Juga: Google Search Menghadirkan Fitur Eksperimental AI Mode Classroom of the Future sendiri pertama kalinya akan diterapkan di daerah Banten sesuai basis lokasi SPC. Melalui program itu, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang menarik berbasis teknologi seperti laptop dan smart TV.