Spider-Man: No Way Home Hingga The Batman Tayang Bulan Ini di CATCHPLAY

jpnn.com, JAKARTA - Menonton film streaming dari rumah menjadi salah satu hal yang banyak digemari oleh pecinta film semenjak pandeki Covid-19.

Layanan streaming CATCHPLAY merilis berbagai film baru untuk menghibur para pencinta film selama Ramadan.

Pada April 2022, sejumlah film blockbuster hadir, seperti Spider-Man: No Way Home, The Batman, dan King Richard.

Lalu, ada pula Final Episode of Attack On Titan Season 4, AVA, The Doorman, serta Copshop & The Ice Road.

CEO of CATCHPLAY Daphne Yang mengatakan pihaknya akan terus menghadirkan film serta acara televisi menarik untuk para penonton.

"Kami berharap memiliki lebih banyak koleksi konten dan film baru selama kuartal mendatang," ujar Daphne, dalam keterangannya, Minggu (24/4).



Untuk menyaksikan film di platform tersebut, penonton bisa menyewa melalui Single Rentals mulai dari harga Rp 15 ribu (belum termasuk pajak).

Namun, bisa juga berlangganan dalam kategori UNLIMITED dengan biaya bulanan sebesae Rp 45 ribu.

Dengan paket itu, pelanggan bisa menonton berbagai judul-judul populer tanpa batas. (mcr7/jpnn)