Spotify Kenalkan Fitur Baru, Seru!

jpnn.com, JAKARTA - Spotify mengenalkan fitur baru bernama Get Ready With Music yang memungkinkan membuat playlist berdasarkan dengan gaya berpakaian.

Get Ready With Music dijanjikan dapat memberikan pengalaman interaktif dan menyenangkan bagi penggunanya lewat permainan kuis sehingga bisa didapatkan playlist terinspirasi dari tekstur, warna, hingga nuansa pakaian pengguna.

"Mulai dari bersiap-siap untuk pergi bersenang-senang di malam hari, berolahraga, atau pergi makan malam bersama teman, Spotify membantu pendengarnya memiliki soundtrack untuk setiap rutinitas “GRWM” (get ready with me) mereka, apa pun acaranya," tulis Spotify dalam siaran resminya.

Adapun untuk Anda yang tertarik memanfaatkan fitur tersebut, berikut cara mencoba "Get Ready With Music".

Pertama, pastikan versi terbaru dari aplikasi Spotify sudah dipasang di ponsel Anda.

Lalu kunjungi situs web https://spotify.com/getreadywithmusic melalui perangkat seluler (situs web ini tersedia pada iOS dan Android).

Selanjutnya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan agar Spotify bisa mengetahui nuansa pakaian Anda.

Tidak hanya gaya berpakaian, Anda akan berbagi tentang kegiatan apa dipersiapkan dan menjawab deskripsi warna serta tekstur pakaian.