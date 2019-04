Spurs vs City: Sergio Aguero Pecundang, Hugo Lloris dan Son Heung-min jadi Pahlawan

jpnn.com, LONDON - Son Heung-min dan Hugo Lloris menjadi duet pahlawan kemenangan Tottenham Hotspur atas Manchester City dalam leg pertama perempat final Liga Champions di Tottenham Hotspur, Rabu (10/4) dini hari WIB.

Lloris lebih dahulu memberi kontribusi. Kiper berkebangsaan Prancis itu berhasil menggagalkan tendangan penalti City yang dieksekusi Sergio Aguero di menit ke-13. Penalti diberikan wasit Bjorn Kuipers (Belanda) setelah berkat bantuan teknologi VAR, terlihat bek Tottenham Danny Rose handball.



Kiper sekaligus kapten Tottenham Hotspur menggagalkan eksekusi penalti Sergio Aguero. Foto: AFP

Babak pertama berakhir tanpa gol. Di awal babak kedua, Tottenham kembali mendapatkan masalah. Bintang mereka, Harry Kane cedera, ditarik keluar dan digantikan Lucas Moura di menit ke-58.

Ini, Son si pemain dari Korea Selatan menulis catatan manis dengan tinta emas di laga pertama Liga Champions di stadion baru.

???? Heung-Min Son ????



????? 3rd April 2019

Scores Tottenham's first goal in their new stadium



????? 9th April 2019

Scores Tottenham's first #UCL goal in their new stadium pic.twitter.com/2amXbzR542 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2019