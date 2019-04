Srdjan Lopicic Dipecat Persib, Keluarganya Diteror Suporter

jpnn.com, BANDUNG - Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Peribahasa itu layak untuk menggambarkan kondisi mantan pemain Persib Bandung Srdjan Lopicic.

Setelah Lopicic dipecat, keluarga pemain asal Montenegro itu juga mendapat teror dari suporter.

Seperti diketahui, Lopicic baru saja dicoret Persib karena dianggap tak terlalu maksimal selama pramusim.

Dia juga mendapatkan kritikan tajam dari suporter karena tak juga menunjukkan performa gemilang.

Menurutnya, semenjak bergabung dengan Persib memang banyak sekali teror dari oknum pendukung. Awalnya, dia sama sekali tak memedulikannya.

“Manajemen juga kasihan kalau ada pemain yang terus diteror selama empat bulan. Masalah apa pun selalu mereka teriak Lopi out. Kemarin saya tidak main, Lopi out, saya minum kopi sama istri Lopi out, lucu,” ungkap Lopicic sebagaimana dikutip Simamaung, Sabtu (27/4).

Dia semakin tidak habis pikir karena keluarganya juga terkena getahnya.