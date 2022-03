Sri Mulyani Bicara Konflik Rusia-Ukraina, Sebut Soal Perlombaan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara tentang konflik Rusia-Ukraina.

Dia menilai konflik kedua negara telah memicu adanya perlombaan tambahan dalam hal pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Geopolitik serta perang di Ukraina menciptakan perlombaan tambahan untuk pemulihan ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Side Event the 66th Session of the Comission on the Status of Women (CSW66) di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurut Sri Mulyani, tekanan dari pandemi Covid-19 berangsur lebih ringan memasuki tahun ketiga, mengingat tingkat kasusnya mulai menurun.

Pandemi yang menjadi tantangan utama bagi berbagai negara sudah melewati puncaknya, seiring upaya vaksinasi Covid-19 yang terus diakselerasi.

Vaksinasi Covid-19 dinilai akan mampu memberikan lebih banyak ketahanan kepada penduduk, terutama saat mereka beraktivitas sehingga ekonomi mulai pulih.

Pencapaian target minimal 70 persen dari vaksinasi juga diupayakan berbagai negara, karena akan memberikan keamanan dan keselamatan yang lebih bagi penduduk untuk aktif dalam kegiatan ekonomi maupun sosial.

"Ini tantangan, tetapi mudah-mudahan dengan kasus yang sekarang mulai surut ini akan memberikan peluang yang jauh lebih baik bagi semua pihak untuk dapat memulihkan aktivitas terutama perempuan," katanya.