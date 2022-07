Sri Mulyani Sebut Potensi Resesi Sangat Nyata, Tenang ya, RI Punya 2 Strategi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan adanya potensi resesi yang sangat nyata bagi banyak negara.

Potensi resesi ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan, pengetatan likuiditas, serta peningkatan harga pangan dan energi, yang menciptakan krisis tersendiri.

"Saya berharap dalam kasus ini, Indonesia akan dapat terus menavigasi tantangan tambahan lainnya untuk ekonomi kita dan sekarang dalam ekonomi global," kata Sri Mulyani dalam Launching of the 2022-2025 IsDB Group’s Member Country Partnership Strategy (MCPS) for Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (19/7).

Sri Mulyani menyebutkan strategi Indonesia dalam menghadapi situasi perekonomian yang mencemaskan, yakni:

1. Mengatasi Masalah Struktural

Strategi pertama ialah mengatasi banyak masalah struktural termasuk kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, produktivitas, dan daya saing.

Menangani masalah sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, penelitian, inovasi, serta dalam hal kesehatan tentulah tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak cepat.

Namun, lanjutnya, tentunya hal tersebut akan membutuhkan konsistensi dalam jangka menengah panjang.

2. Reformasi Sistem Kesehatan

Bendahara Negara menjelaskan strategi kedua, yakni tentang reformasi sistem kesehatan, di mana pandemi telah membuka aspek reformasi lain yang perlu dilakukan pada sistem kesehatan.