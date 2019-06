Startup Lenna Hadirkan Platform 2.0

jpnn.com, JAKARTA - Startup lokal Tanah Air Lenna, kembali berinovasi untuk menjawab kebutuhan pasar dengan menghadirkan aplikasi berbasis Artificial Intelligence (AI) atau Lenna Platform 2.0.

Lenna Platform 2.0 ini ditujukan bagi para pelaku bisnis yang menaruh perhatian terhadap kualitas layanan pelanggan.

Founder & CEO Lenna, Alen Boby Hartanto menjelaskan platform ini diciptakan untuk membantu para developer mengembangkan chatbot pintar secara lebih mudah dan efisien.

Menurutnya, Lenna Platform terdiri dari Lenna Bot dan Lenna Omnichannel yang bisa digunakan baik secara bersamaan maupun secara terpisah.

"Sederet fitur baru hadir salah satunya adalah fitur machine reading comprehension. Lenna Platform memungkinkan pengguna melatih bot hanya dengan menyediakan teks/paragraf tanpa harus melatih bot pertanyaan dan jawaban yang terkurasi," kata Alen dalam peluncuran produk terbarunya bertajuk Lenna Talk: Super Chatbot For Every Needs di Jakarta, Kamis (27/6).

Dengan teknologi terbaru ini, pengguna bisa menghemat waktu dan tenaga dalam memperkaya konten sehingga semakin banyak pertanyaan yang dapat dijawab oleh bot. Hal ini menjadikan Lenna Platform berbeda dengan produk sejenis di pasaran.

Keseluruhan platform yang dibuat Lenna, kata Alen, sangat mumpuni untuk mengembangkan perusahaan yang membutuhkan layanan ini. Di mana banyak perusahaan yang juga sudah mempercayakan solusi chatbotnya pada Lenna, salah satunya adalah bank BNI.

"Lenna dipercaya membuat aplikasi banking virtual assistant berbasis voice command pertama di Indonesia bernama BNI Call Assistant yang dapat membantu nasabah bank BNI dalam mencari informasi terkait bank BNI seperti info produk atau jasa, kantor cabang dan ATM terdekat, hingga melakukan transaksi seperti cek saldo,transfer, serta pembayaran tagihan," tuturnya.