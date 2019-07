Strategi Kemenperin Dorong IKM Agar Berorientasi Ekspor

jpnn.com, SURABAYA - Jumlah industri kecil dan menengah di Indonesia mencapai 4,4 juta. Setiap tahun jumlahnya bertambah. Namun, hanya sedikit yang sudah berorientasi ekspor.

Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih menjelaskan, 30 ribu di antara total 4,4 juta IKM masuk kategori industri menengah.

’’Sekitar sepuluh ribu di antaranya masuk pasar luar negeri. Terutama Eropa,’’ katanya saat pembukaan Capacity Building Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry 2019 di Surabaya, Rabu (3/7).

Sebanyak sepuluh ribu IKM itu menghasilkan produk kerajinan, perhiasan, dan furnitur. Sebenarnya pasar mancanegara yang belum tergarap masih luas.

Meski potensinya cukup besar, tidak semua IKM punya modal yang kuat untuk menembus ekspor.

’’Karena itu, Kemenperin terus berupaya membuat IKM Indonesia naik kelas,’’ tutur Gati.

Sampai akhir tahun, pemerintah menargetkan pertumbuhan lima persen IKM yang berorientasi ekspor.