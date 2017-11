Studio Seni di Melbourne Beri Peluang Pengungsi Aktualisasi Diri

Clement Wetnhiak dan Angelo Duot telah bermain musik bersama sejak mereka masih kecil.

Mereka membeli gitar pertama mereka bersama, belajar nada pertama mereka bersama, dan bermimpi menjadi musisi sukses bersama.

Dua sepupu itu lahir dari orang tua asal Sudan Selatan di sebuah kamp pengungsi Kenya, dan datang ke Australia ketika masih kanak-kanak.

Kini, di usia awal 20-an tahun, mereka telah membentuk sebuah band, Travelers, dengan bantuan Studio Artful Dodgers -sebuah pusat musik dan seni di kalangan remaja berisiko dan pengungsi -di wilayah Collingwood, negara bagian Victoria.

Wetnhiak mengatakan, pertemuan pertamanya dengan Studio Artful Dodgers terjadi melalui pertemuannya dengan legenda musik Australia -Paulie Stewart, yang kini bekerja sebagai mentor di sana.

"Kemudian ia mengundang kami ke studio itu dan kami merekam lagu pertama kami, sejak saat itu Paulie telah membimbing kami, mengenalkan kami pada pertunjukan dan memberi kami kesempatan untuk menampilkan suara kami."

Stewart, yang juga vokalis utama band rock populer di era 80an -yakni Painters and Dockers, ingat akan pertemuannya dengan Clement dan Angelo.

"Mereka sedang mengamen dan saya berjalan melewati mereka – pasangan orang Sudan yang besar. Anda biasanya tak mendengar orang-orang Sudan bermain musik akustik -biasanya hip hop," katanya.

"Jadi, saya bilang, 'Oh, kalian hebat. Kalian harus masuk ke studio' Mereka menatap saya seperti membatin, 'Orang ini mencurigakan'.

Dari permulaannya di tahun 1997, Studio Artful Dodger kini telah membantu setidaknya 200 orang muda yang kurang beruntung dalam setahun.

Sebagian besar di antara mereka sedang berjuang mengatasi masalah, termasuk kecanduan sabu dan penyalahgunaan zat lainnya, tunawisma atau mengalami gangguan jiwa. Beberapa dari mereka adalah pengungsi, beberapa lainnya baru saja dilepaskan dari penjara.

Dijalankan oleh kelompok Pelayanan Sosial Jesuit, studio tersebut mendukung anak-anak untuk mewujudkan ambisi kreatif mereka sambil juga menghubungkan mereka dengan layanan pendukung yang lebih luas.

Studio itu juga menggelar dialog-dialog di sejumlah sekolah Australia, dan memberi kesempatan bagi para peserta untuk merekam album, melakukan pertunjukan dan melakukan pameran seni.

