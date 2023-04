Sukses di Jakarta, Dewa 19 Hadirkan Konser Orchestra ke Surabaya dan Solo

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian konser Dewa 19 bertajuk A Night At The Orchestra terus berlanjut ke kota berikut.

Setelah sukses di Jakarta, konser yang diadakan RedLine Kreasindo itu bakal digelar di Surabaya dan Solo.

Dewa 19 - A Night At The Orchestra Chapter 3 itu diselenggarakan di Grand City Convention Hall Surabaya pada 19 dan 20 Mei 2023, selanjutnya Chapter 4 berlangsung di Edutorium UMS Solo pada 27 Mei 2023.

Pertunjukan istimewa tersebut merupakan bentuk jawaban terhadap permintaan baladewa dan baladewi di Surabaya dan Solo yang ingin menyaksikan idola Dewa 19 dengan format megah orchestra.

Akan ada musisi-musisi ternama yang ikut terlibat dalam memeriahkan acara seperti Ari Lasso, Virzha, Ello dengan special performance by Mulan Jameela, Andien, Ardhito Pramono.

"Dewa 19 A Night At The Orchestra Chapter 1 dan 2 berhasil dilaksanakan di Jakarta, format musik yang kami bawakan sangat berbeda dari konser-konser DewA 19 sebelumnya," kata Ahmad Dhani, pentolan Dewa 19.



Tiket konser Dewa 19 - A Night at The Orchestra Chapter 3 di Surabaya tersedia dalam 3 kelas dari Rp 1,1 juta sampai Rp 1,6 juta.

Tiket konser Dewa 19 A Night at The Orchestra Chapter 4 di Solo tersedia dalam beberapa kelas dari Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta. (ded/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: