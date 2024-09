Sukses Kelola Bisnis, Peruri Raih Dua Penghargaan di Top GRC Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih penghargaan ganda dalam acara Top GRC (Governance, Risk, and Compliance) Award 2024, yakni 5 Stars dan The Most Committed GRC Leader 2024 kepada Direktur Keuangan serta Manajemen Risiko Peruri Fajar Rizki.

Acara penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Peruri dinilai berhasil dalam mengimplementasikan GCG, Risk Management, dan Compliance Management, serta mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan.

Penerapan GRC di Peruri mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Per-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Peruri berhasil mengintegrasikan GRC dalam strategi bisnis secara menyeluruh, memastikan bahwa tata kelola, risiko, dan kepatuhan menjadi bagian inti dari keputusan strategis, baik di perusahaan induk maupun anak perusahaan.

“Peruri memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan standar etika dan kepatuhan perusahaan. Kinerja yang berprinsip menjadi teladan dalam menghadapi ketidakpastian dan menjaga kepercayaan stakeholders di tengah tantangan ekonomi dan regulasi yang dinamis,” ujar Fajar Rizki, dalam keterangannya, Kamis (12/9).

Sebagai perusahaan teknologi dengan fokus pada keamanan tinggi, Peruri terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola risiko dan membangun sistem kepatuhan yang efisien dan terukur.

Peruri juga berkomitmen untuk membudayakan prinsip GRC di seluruh level organisasi, dari manajemen hingga karyawan, agar setiap individu memahami dan bertanggung jawab dalam penerapannya.