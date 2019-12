Sukses Revans, Daddies Jumpa Penakluk Minions di Final

jpnn.com, GUANGZHOU - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies menyelamatkan gengsi ganda putra Indonesia di BWF World Tour Finals 2019.

Pasangan ranking dua dunia tersebut, lolos ke final usai menaklukkan ganda Taiwan Lee Yang/Wang Chi Lin 21-14, 21-9, hanya dalam waktu 26 menit (statistik BWF) di Tianhe Gymnasium Guangzhou, Sabtu (14/12) malam WIB.

Daddies hanya butuh waktu 26 menit (statistik BWF) untuk revans. Ya, di babak penyisihan Grup B, Daddies takluk dari Lee/Wang 18-21, 18-21.

Penampilan Daddies di semifinal ini mengesankan. Sabar, tak perlu menguras banyak tenaga, cukup tampil efisien. Lee/Wang tak berdaya membongkar pertahanan Daddies dan akhirnya sering melakukan kesalahan.

19 individual tournaments in 2019, 11 FINALS for The Daddies Ahsan/Hendra

?? Indonesia Masters

?? All England

?? Singapore Open

?? New Zealand Open

?? Indonesia Open

?? Japan Open

?? World Championships

?? China Open

?? Denmark Open

?? Hong Kong Open

??#BWFWorldTourFinals2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) December 14, 2019