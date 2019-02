Sulit Dibantah, Qatar Memang Pantas jadi Juara Piala Asia 2019

jpnn.com, ABU DHABI - Qatar tampil fantastis di Piala Asia 2019. Tujuh pertandingan tanpa kekalahan, mencetak 17 gol, enam clean sheets, hanya satu kemasukan.

The Maroons, sebutan timnas Qatar, pantas jadi Raja Asia 2019. Dalam laga final di Zayed Sport City Stadium, Abu Dhabi, Jumat (1/2) malam, Qatar menang atas Jepang 3-1.

Qatar crowned #AsianCup2019 champions following 3-1 win over Japan



Read the match report ???? https://t.co/RykU192kZ3https://t.co/8uvhdSfYwQ — #AsianCup2019 (@afcasiancup) February 1, 2019