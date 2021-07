Summer Fling, Penanda Era Baru Bagi Nina Nesbitt

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Skotlandia, Nina Nesbitt meluncurkan lagu terbaru berjudul Summer Fling.

Dia mengatakan single tersebut sebagai penanda era barunya setelah sukses lewat album kedua 'The Sun Will Come Up, The Seasons Will Change' hingga mendapat pujian dari Taylor Swift.

Menurut Nina Nesbitt, Summer Fling adalah sebuah pernyataan penuh percaya diri.

"Summer Fling terinspirasi dari keinginanku untuk pergi. Aku selalu berkhayal kembali ke Swedia untuk menghabiskan musim panasku di sana, ini adalah fantasi itu. Di mana tidak ada stres," kata Nina Nesbitt, Senin (12/7).

Dalam lagu Summer Fling, Nina Nesbitt memberi sentuhan synthesizer ala 80an dan nuansa musik yang terinspirasi dari ABBA.

Penyanyi yang juga mempunyai darah Swedia itu turun langsung memproduseri lagu tersebut dengan menyeimbangkan warna musik pop alternatif.

Disutradarai oleh Wolf James, video klip Summer Fling menjadi persembahan visual Nina Nesbitt yang paling ambisius.

Video klip Summer Fling terinspirasi ebuah manifestasi dari khayalan kisah cinta musim panas yang menampilkan koreografi Nina Nesbitt serta budaya Swedia. (ded/jpnn)