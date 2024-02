Sun Life Indonesia & Bank Muamalat Hadirkan Produk Asuransi Salam Hijrah Arafah USD

jpnn.com, JAKARTA - Sun Life Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkenalkan produk asuransi inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang melakukan perjalanan spiritual Haji Plus.

Asuransi Salam Hijrah Arafah USD merupakan asuransi unit link syariah terbaru yang memberikan perlindungan komprehensif dan manfaat finansial untuk memastikan pengalaman Haji Plus yang bebas dari kekhawatiran.

Ini merupakan produk asuransi unit link syariah pertama sebagai solusi perencanaan Haji Plus di Indonesia yang berbasis mata uang Dolar AS.

Tren biaya Haji Plus dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada kenaikan biaya Haji Plus adalah fluktuasi kurs Dolar AS terhadap Rupiah, yang dapat berdampak pada biaya perjalanan dan perencanaan finansial para calon jemaah Haji Plus.

Danning Wikanti selaku Chief Distribution Officer & Sharia Director Sun Life Indonesia menuturkan Asuransi Salam Hijrah Arafah USD mencerminkan dedikasi Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat dalam menyediakan solusi keuangan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah bagi para nasabah.

Dengan menawarkan produk asuransi unit link yang unik dalam mata uang Dolar AS, Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi nasabah dalam mempersiapkan Haji Plus berupa ketenangan dan keamanan keuangan.

Salah satu poin penjualan unik dari produk asuransi ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan kesiapan perencanaan Haji Plus dari kinerja dana investasi yang terbentuk. Asuransi Salam Hijrah Arafah USD dirancang secara khusus untuk memberikan perlindungan holistik kepada jemaah Haji Plus dengan fokus pada perencanaan keuangan yang aman.