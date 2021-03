Super Junior Gandeng Komposer Sorry Sorry untuk lagu House Party!

jpnn.com - Album studio ke-10 Super Junior bertajuk The Renaissance telah dirilis pada Selasa (16/3).



Kali ini, mereka menggandeng Yoo Young Jin untuk penggarapan lagu utamanya berjudul House Party.



Yoo Young Jin sendiri telah membuat lagu-lagu hits untuk Super Junior, seperti Don't Don, Sorry Sorry, dan Mr. Simple.



Dilansir dari Allkpop, lagu House Party adalah lagu pop disko dengan ritme cerah dan riff gitar yang menarik.

Lagu terbaru itu memberikan dorongan untuk tinggal di rumah dan mendapatkan kekuatan melalui pandemi Covid-19.



"Ini pertama kalinya dalam tujuh tahun kami bekerja dengan sutradara Yoo Young Jin," ucap Leeteuk seperti dikutip JPNN, Rabu (17/3).



Anggota Super Junior lainnya, Kim Heechul mengatakan bahwa grupnya juga bekerja sama dengan produser Lee Soo Man.



Menariknya, idol kelahiran 10 Juli 1983 itu mengungkapkan bahwa Lee Soo Man turut bergabung dengan grup chat anggota Super Junior.



"Menurutku karena kami terlalu banyak bicara di chat room itu, dia tidak banyak berpartisipasi," ucap Heechul.



Leeteuk menunjukkan kebanggaannya karena akhirnya album lengkap ke-10 mereka dapat dirilis.

Pasalnya, album tersebut sempat beberapa kali mengalami penundaan perilisan.



Leader Super Junior itu mengatakan, Yoo Young Jin dan Lee Soo Man pernah menyebut grupnya sebagai gerbang ketenaran Kpop di Asia.



"Saat itu, gelar Super Junior memberikan sorotan kepada masing-masing anggota. Namun sekarang, kami masing-masing telah mencapai tempat terbaik secara individu di bidang kami masing-masing, dan kami menyoroti nama Super Junior," kata Leeteuk.



Album The Renaissance dan musik video House Party telah dirilis pada Selasa (16/3) pukul 18.00 waktu Korea.



Musik video House Party sendiri telah ditonton sebanyak 1,9 juta kali dan mendapat 465 ribu suka. (mcr7/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: