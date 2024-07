Super Roti Rasa Bekatul Menang Kompetisi di Paris, Taklukkan 3.500 Peserta dari 150 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Nama merek roti lokal Indonesia, Super Roti di Semarang, Jawa Tengah mendunia dan menarik perhatian penikmat roti mancanegara.

Hal ini karena Super Roti buatan tangan pemiliknya Ismiyati (48) asal Semarang terpilih mendapatkan penghargaan Saf Instant Birthday Bread Challenge. UMKM mitra binaan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) ini mengalahkan sekitar 3.500 peserta dari 150 negara.

Ismiyati yang telah mendulang kesuksesan itu pun berbagi kisah keberhasilan dan perjuangannya pada acara Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia yang digelar oleh PT HM Sampoerna Tbk di JCC Senayan, Senin (22/7).

Banyak cerita perjuangan Ismi up and down di tengah kesuksesannya membangun Super Roti.

Ismi mengaku mengimpikan memiliki sebuah toko roti sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ismi kecil bahkan belajar membuat roti dari tetangga sekitarnya.

Dia juga sudah membaca berbagai cara membuat roti sejak kecil. Mimpi itu sempat meredup setelah ayahnya meninggal dunia ketika Ismi remaja.

Namun, dia tetap belajar dengan berbagai cara untuk menambah keahliannya dalam membuat roti.

“Saya tuh orangnya mau banyak tahu jadi saya baca-baca, saya tanya ke orang-orang terkait pembuatan roti. Tidak pantang menyerah,” kata Ismi penuh semangat.