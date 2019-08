Surabaya Raih Predikat Best City dari EF EPI Best Awards

jpnn.com, SURABAYA - Kota Surabaya berhasil meraih predikat Best City pada penghargaan EF EPI Best Awards yang diinisiasi oleh EF Education First.

Best City telah dirilis dalam laporan EF English Proficiency Index (EF EPI) edisi ke-8 pada Desember 2018 lalu.

EF Education First yang diwakili oleh Johan Wilhelmsson beserta jajaran direksi dan manajemen EF berkesempatan memberikan penganugerahan tersebut secara langsung kepada Walikota kota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat (23/8).

Berdasarkan hasil laporan penelitian EF EPI 2018, Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam kemampuan bahasa Inggris dengan skor 54.17 dari skor 53.87 pada laporan EF EPI 2017, dan termasuk dalam level tingkat kecakapan moderate atau menengah.

Artinya pada level ini, warga kota Surabaya telah mampu berpartisipasi dalam pertemuan mengenai bidang keahlian yang dikuasai, memahami lirik lagu, dan melakukan korespondensi secara profesional terkait hal atau bidang yang dikuasainya dengan menggunakan bahasa Inggris.

“Pencapaian yang diraih oleh Kota Surabaya ini tentunya dicapai melalui usaha dan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah melalui kebijakan dan program-programnya, pihak atau lembaga swasta yang turut berperan aktif dalam mendukung dan mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris, salah satunya dengan kehadiran center-center kami di Surabaya, serta semangat dan kemampuan dari warga kota Surabaya itu sendiri," tutur Director of Corporate Affairs EF Indonesia Juli Simatupang.

Pada kesempatan yang sama dalam sambutannya, Risma menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan oleh EF Education First kepada kota Surabaya sebagai Best City dalam peningkatan kemampuan berbahasa Inggris sangat membanggakan baginya.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak atas segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris warga Surabaya. Selama 5 tahun saya bekerja untuk memimpin kota ini, kami selalu berusaha untuk membawa Surabaya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk dalam hal kemampuan berbahasa Inggris," ucap Risma.