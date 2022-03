Survei Parpol Pilihan Warga NU: Gerindra Teratas, PKB?

jpnn.com, JAKARTA - Riset Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) menemukan sejumlah partai politik yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi basis NU pada Jumat (25/2).

Direktur Eksekutif CSIIS Moh Sholeh Basyari menyatakan Gerindra menjadi partai politik yang menjadi pilihan utama warga NU.

"Gerindra di posisi pertama dengan 17 persen, PDI Perjuangan 16 persen," kata Sholeh Basyari di Jakarta, Selasa (1/3).