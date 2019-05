Susah Payah Kalahkan Taiwan, Indonesia Ketemu Jepang di Semifinal Sudirman Cup 2019

jpnn.com, NANNING - Ganda campuran ranking tujuh dunia Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti menjadi penentu langkah Indonesia ke semifinal Sudirman Cup 2019.

Turun di partai kelima alias laga terakhir Indonesia Vs Taiwan di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Jumat (24/5) sore WIB, Praveen / Melati menang atas Wang Chi Lin / Hsieh Pei Shan 21-17, 21-15 dalam waktu 41 menit (statistik BWF).

2 - Praveen Jordan (with Debby Susanto and Melati Daeva Oktavianti) is involved in Indonesia's all Mixed Doubles wins in the last three Sudirman Cup. Key.#SudirmanCup2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) May 24, 2019

Praveen / Melati sempat tegang di awal. Pasangan mendadak Taiwan cukup memberi perlawanan di game pertama. Namun, setelah Praveen / Melati menemukan iramanya, duo Indonesia tak terkejar lagi. Kemenangan Praveen / Melati membuat skor menjadi 3-2, Indonesia menang.

Di semifinal, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang yang lolos ke 4 Besar usai menaklukkan Malaysia 3-0. (adk/jpnn)

Indonesia Vs Taiwan:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Lee Yang / Wang Chi Lin 21-17, 21-17 (1-0)

Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying 16-21, 14-21 (1-1)

Jonatan Christie vs Chou Tien Chen 11-21, 13-21 (1-2)

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Pai Yu Po / Wu Ti Jung 21-13, 21-7 (2-2)

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Wang Chi Lin / Hsieh Pei Shan 21-17, 21-15 (3-2)