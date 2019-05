Greysia / Apriyani Menang, Indonesia Vs Taiwan 2-2, Ayo, Praveen / Melati!

jpnn.com, NANNING - Ganda putri Greysia Polii / Apriyani Rahayu memperpanjang napas Indonesia di perempat final Sudirman Cup 2019 yang berlangsung di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Jumat (24/5) WIB.

Turun di partai keempat, Greysia / Apriyani menang atas Pai Yu Po / Wu Ti Jung 21-13, 21-7.

Polii/Rahayu level the score and make it 2-2.









Ganda peringkat lima dunia tersebut tak menemukan kesulitan mengembangkan permainan. Greysia / Apriyani melibas Yu Po / Ti Jung dalam waktu 35 menit (statistik BWF). Dengan hasil ini, Indonesia Vs Taiwan harus memainkan partai keempat yakni duel ganda campuran antara Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Wang Chi Lin / Hsieh Pei Shan.

Di atas kertas, Praveen / Melati yang kini duduk di peringkat tujuh dunia itu, seharusnya bisa mengatasi perlawanan ganda mendadak Taiwan. Namun, kedua ganda ini belum pernah saling berhadapan sebelum ketemu di perempat final Sudirman Cup 2019 ini. (adk/jpnn)

Indonesia Vs Taiwan:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Lee Yang / Wang Chi Lin 21-17, 21-17 (1-0)

Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying 16-21, 14-21 (1-1)

Jonatan Christie vs Chou Tien Chen 11-21, 13-21 (1-2)

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Pai Yu Po / Wu Ti Jung 21-13, 21-7 (2-2)

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Wang Chi Lin / Hsieh Pei Shan