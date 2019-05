Aduh! Gregoria dan Jojo Kalah, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Taiwan

jpnn.com, NANNING - Indonesia untuk sementara tertinggal 1-2 dari Taiwan dalam perempat final Sudirman Cup 2019 di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Jumat (24/5) siang WIB.

Setelah sempat unggul 1-0 berkat kemenangan Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya atas Lee Yang / Wang Chi Lin, Indonesia kehilangan poin di dua partai berikutnya.

Gregoria Mariska Tunjung menyerah 16-21, 14-21 dari peringkat satu dunia Tai Tzu Ying.

Di partai ketiga Jonatan 'Jojo' kalah dari Chou Tien Chen 11-21, 13-21.

Kedudukan pun kini 1-2, Indonesia tertinggal. Taiwan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke semifinal.

Kini sedang bertanding nomor ganda putri antara Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Pai Yu Po / Wu Ti Jung. (adk/jpnn)

Indonesia Vs Taiwan:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Lee Yang / Wang Chi Lin 21-17, 21-17 (1-0)

Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying 16-21, 14-21 (1-1)

Jonatan Christie vs Chou Tien Chen 11-21, 13-21 (1-2)

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Pai Yu Po / Wu Ti Jung

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Wang Chi Lin / Hsieh Pei Shan