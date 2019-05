Indonesia vs Taiwan: Kenapa Jojo, Kok Bukan Ginting?

jpnn.com, NANNING - Indonesia akan menghadapi Taiwan dalam perempat final Piala Sudirman atau Sudirman Cup 2019 di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Jumat (24/5) mulai pukul 10.00 WIB.

Di babak knockout stage ini, Indonesia menurunkan pemain-pemain terbaik yang paling sesuai untuk menghadapi wakil Taiwan. Jonatan 'Jojo' Christie yang disimpan di dua laga sebelumnya, kali ini diturunkan melawan Chou Tien Chen, tunggal putra andalan Taiwan.

Di nomor ganda putra, pasangan andalan kembali diturunkan, Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya.

"Quarterfinal adalah babak yang sangat menentukan karena sudah menggunakan knockout system. Jadi pemain-pemain terbaik dan paling siap harus diturunkan pada babak ini. Kami berharap masing-masing sektor bisa memberikan yang terbaik bagi tim Indonesia,” ujar Chef de Mission tim Indonesia, Achmad Budiharto seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

“Kami memandang di samping head to head-nya yang paling baik bila bertemu Chou Tien Chen, kondisi bola dan lapangan juga dianggap lebih cocok buat Jonatan. Kami berharap dapat poin dari tunggal putra, ganda putra, ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan tunggal putri diharapkan bisa bikin kejutan,” kata Budiharto. (bi/jpnn)

Indonesia Vs Taiwan:

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Lee Yang / Wang Chi Lin

Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying

Jonatan Christie vs Chou Tien Chen

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Pai Yu Po / Wu Ti Jung

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Wang Chi Lin / Hsieh Pei Shan