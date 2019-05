Indonesia Ketemu Taiwan di Perempat Final Sudirman 2019

jpnn.com, NANNING - Indonesia mendapat undian tak mudah di perempat final Sudirman Cup 2019.

Hendra Setiawan dkk akan berhadapan dengan runner-up Grup 1C Taiwan, tim yang diperkuat tunggal putri nomor satu dunia Tai Tzu Ying dan tunggal putra peringkat empat dunia Chou Tien Chen.

(Baca Juga: Kalah dari Denmark, Indonesia Lolos 8 Besar Sudirman Cup 2019 sebagai Juara Grup)

Badminton Talk melansir, selain pertemuan Indonesia vs Taiwan, tiga duel lainnya mempertemukan tuan rumah Tiongkok vs Denmark, si juara bertahan Korea Selatan melawan Thailand dan favorit juara Jepang versus Malaysia. (adk/jpnn)

BREAKING!!



Quarter Final Draw #SudirmanCup2019



Top Half:

CHN [1] vs DEN

KOR [3/4] vs THA



Bottom Half:

TPE vs INA [3/4]

MAS vs JPN [2] pic.twitter.com/QV9ldAZdgG — Badminton Talk (@BadmintonTalk) May 22, 2019