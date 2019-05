Ginting Gagal Bendung Axelsen, Indonesia Tertinggal 0-2 dari Denmark

jpnn.com, NANNING - Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting gagal mempersembahkan poin dalam pertemuan Indonesia Vs Denmark di penyisihan Grup B Sudirman Cup 2019.

Dalam partai kedua di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Rabu (22/5) malam, Ginting kalah dari Viktor Axelsen 9-21, 16-21.

Ginting gagal membendung permainan cepat dan agresif dari Axelsen. Duel antara peringkat ketujuh (Ginting) melawan ranking tiga dunia itu berlangsung selama 44 menit (statistik BWF). Kini rekor pertemuan Ginting melawan Axelsen menjadi sama kuat 2-2. (adk/jpnn)

(Baca Juga: Sudirman Cup 2019: Hafiz / Gloria Kalah, Indonesia 0, Denmark 1)

Indonesia Vs Denmark

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja vs Mathias Christiansen / Sara Thygesen 17-21, 11-21 (0-1)

Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen 9-21, 16-21 (0-2)

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Kim Astrup / Mathias Boe

Fitriani vs Mia Blichfeldt

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Maiken Fruergaard / Sara Thygesen