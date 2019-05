Ada Peran Anthony Ginting di Balik Keberhasilan Tiongkok Juara Sudirman Cup 2019

jpnn.com, NANNING - Tiongkok menyapu bersih Jepang di final Sudirman Cup 2019 yang digelar di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Minggu (26/5) siang.

Dengan format best of five, tuan rumah menang 3-0 yang diambil dari partai ganda putra, tunggal putri dan tunggal putra.

Performance of the Day | China ???????? brought an unforgettable week of scintillating competition to a fitting finale with a stunning victory over Japan ???????? to claim an eleventh TOTAL BWF Sudirman Cup ????#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019 pic.twitter.com/8DngBSGBDr — BWF (@bwfmedia) May 26, 2019