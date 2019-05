Sudirman Cup 2019: Hafiz / Gloria Kalah, Indonesia 0, Denmark 1

jpnn.com, NANNING - Indonesia untuk sementara tertinggal 0-1 dari Denmark dalam penyisihan Grup B Sudirman Cup 2019.

Dalam pertemuan kedua negara di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Rabu (22/5) malam, ganda campuran Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja yang turun di partai pertama menyerah 17-21, 11-21 atas Mathias Christiansen / Sara Thygesen.

Kini, di partai kedua sedang berhadapan Anthony Sinisuka Ginting melawan Viktor Axelsen. Kemudian di partai ketiga nanti akan bertemu ganda putra Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan melawan Kim Astrup / Mathias Boe.

Di partai keempat saling berhadapan tunggal putri Fitriani melawan Mia Blichfeldt. Pada partai terakhir ketemu ganda putri Greysia Polii / Apriyani Rahayu.

Laga ini merupakan penentuan buat Denmark. Mereka harus menang dengan skor 5-0 atau 4-1 atas Indonesia, jika ingin lolos ke perempat final. Kalau hasilnya seperti ini, Indonesia tetap lolos ke perempat final dengan status runner-up grup dan Denmark menjadi juara grup. Namun jika Indonesia kalah dengan skor 2-3, Indonesia akan menjadi juara grup dan Denmark menjadi runner-up.

Seandainya Indonesia menang melawan Denmark, Indonesia akan menjadi juara grup dengan mengantongi dua kemenangan. Sedangkan tiket runner up grup B akan diraih oleh Inggris yang mendapatkan satu kemenangan, sedangkan Denmark jadi juru kunci di grup B dengan dua kekalahan. (adk/jpnn)

Indonesia Vs Denmark

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja vs Mathias Christiansen / Sara Thygesen 17-21, 11-21 (0-1)

Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Kim Astrup / Mathias Boe

Fitriani vs Mia Blichfeldt

Greysia Polii vs Apriyani Rahayu