Kalah dari Denmark, Indonesia Lolos 8 Besar Sudirman Cup 2019 sebagai Juara Grup

jpnn.com, NANNING - Indonesia berhak atas status juara Grup 1B Sudirman Cup 2019 meski di partai terakhir penyisihan grup kalah 2-3 dari Denmark.

Dalam pertemuan Indonesia vs Denmark di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Rabu (22/5) malam, Merah Putih meraih poin dari ganda putra Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan dan ganda putri Greysia Polii / Apriyani Rahayu.

Meski kalah 2-3, Indonesia berhak lolos ke perempat final sebagai juara grup, karena di pertandingan pertama melawan Inggris menang 4-1. Sementara Denmark juga lolos ke perempat final, meski di laga perdana mereka kalah 2-3 dari Inggris.

Group 1B #SudirmanCup2019 : INA 2-3 DEN



WD : Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen 21-18 21-13



Greysia/Apriyani bawa Indonesia melenggang ke perempat final sebagai pemuncak grup 1B. — BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) May 22, 2019

Di perempat final, Indonesia akan diundi melawan runner-up grup lain. Bisa jadi ketemu Thailand (runner-up 1A), Taiwan (runner-up 1C) atau Malaysia (runner-up 1D). (adk/jpnn)

Indonesia Vs Denmark

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja vs Mathias Christiansen / Sara Thygesen 17-21, 11-21 (0-1)

Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen 9-21, 16-21 (0-2)

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Kim Astrup / Mathias Boe 22-20, 21-14 (1-2)

Fitriani vs Mia Blichfeldt 13-21, 19-21 (1-3)

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Maiken Fruergaard / Sara Thygesen 21-18, 21-13 (2-3)