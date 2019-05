Sudirman Cup 2019: Ahsan / Hendra Perpanjang Napas Indonesia

jpnn.com, NANNING - Ganda putra Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan memberi poin pertama untuk Indonesia dalam laga terakhir penyisihan Grup B Sudirman Cup 2019 melawan Denmark, Rabu (22/5) malam WIB.

Pada pertandingan di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning itu, Ahsan / Hendra menang straight game atas Kim Astrup / Mathias Boe.

Ahsan / Hendra menang 22-20, 21-14 dalam laga berdurasi 43 menit (statistik BWF). Kemenangan ini membuat Indonesia memperkecil kedudukan menjadi 1-2.

Sebelumnya di partai pertama Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja kalah dari Mathias Christiansen / Sara Thygesen. Di partai kedua, Anthony Sinisuka Ginting disikat Viktor Axelsen.

Kini di partai ketiga sedang berlangsung duel antara Fitriani vs Mia Blichfeldt. (adk/jpnn)

Indonesia Vs Denmark

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja vs Mathias Christiansen / Sara Thygesen 17-21, 11-21 (0-1)

Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen 9-21, 16-21 (0-2)

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Kim Astrup / Mathias Boe 22-20, 21-14 (1-2)

Fitriani vs Mia Blichfeldt

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Maiken Fruergaard / Sara Thygesen