Susunan Pemain Indonesia Vs Taiwan, Bakal Ketat Sampai Duel Ganda Campuran

jpnn.com, NANNING - Indonesia harus mengalahkan Taiwan Jumat (24/5) siang ini jika pengin lolos ke semifinal Sudirman Cup 2019.

Taiwan bukan tim yang mudah. Di sana bercokol tunggal putri nomor satu dunia Tai Tzu Ying dan tunggal putra peringkat empat dunia Chou Tien Chen.

Dari susunan pemain, tim Indonesia menempatkan Gregoria Mariska Tunjung dan Jonatan Christie untuk meladeni kedua jago Taiwan tersebut.

Pertemuan Indonesia vs Taiwan di Guangxi Sports Center Gymnasium Nanning nanti akan diawali dengan duel di sektor ganda putra antara Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya melawan Lee Yang / Wang Chi Lin. Jika tidak ada kejadian luar biasa, Indonesia seharusnya meraih poin di partai pertama.

Di laga kedua, barulah Gregoria turun menantang Tzu Ying. Kemudian Jonatan menghadapi Tien Chen.

Duel Indonesia versus Taiwan ini sepertinya bakal sengit hingga partai terakhir ganda campuran. (adk/jpnn)

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Lee Yang / Wang Chi Lin

Peringkat BWF: 1 vs 26

Rekor pertemuan: 1-0

Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying

Peringkat BWF: 15 vs 1

Rekor pertemuan: 0-1

Jonatan Christie vs Chou Tien Chen

Peringkat BWF: 8 vs 4

Rekor pertemuan: 5-0

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Pai Yu Po / Wu Ti Jung

Peringkat BWF: 5 vs 61

Rekor pertemuan: 0-0

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Wang Chi Lin / Hsieh Pei Shan

Peringkat BWF: 7 vs -

Rekor pertemuan: 0-0

