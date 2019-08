Sutradara Warkop DKI Reborn Kecelakaan di Cibubur

jpnn.com - Sutradara Comic 8 dan Warkop DKI Reborn Anggy Umbara mengalami musibah. Sabtu malam (3/8), dia mengalami kecelakaan saat bersepeda di kawasan Buperta, Cibubur, Jakarta Timur.

Karena ada rintangan, dia tak bisa mengontrol sepedanya. Dia akhirnya jatuh. Tulang kaki, pergelangan tangan kanan, dan bahu kirinya mengalami keretakan dan dislokasi.

Saat dihubungi, Minggu (4/8), Anggy telah selesai menjalani operasi. ''Sekarang masih di ICU, istirahat dulu,'' katanya via pesan teks. Meski sedang cedera, Anggy tak ingin menunda pekerjaan.

Minggu depan, dia akan melangsungkan syuting sebuah iklan. Lalu, pada 24 Agustus, Anggy mengarahkan film horor yang belum bisa diumumkan. Dia juga tengah menyiapkan film komedi dan remake film yang dirilis pada 1979.

''Kata dokter, tangan dan bahu dua minggu sampai sebulan pulih. Kalau kaki, enam bulan,'' ungkap Anggy. Tampaknya, dia bakal menggunakan kursi roda dulu sambil mengarahkan di lokasi syuting. ''Pokoknya, show must go on,'' ucapnya. (len/c18/jan)