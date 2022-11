Suzuki Gelar Kampanye Servis Gratis Untuk Ambulans

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut hari Kesehatan Nasional, PT. Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) menggelar kampanye sosial “Ambulance Service Campaign”.

Program sosial itu berlaku secara nasional dari tanggal 20 hingga 30 November mendatang.

Program itu berupa servis gratis di bengkel resmi Suzuki untuk kendaraan jenis ambulans, yang menggunakan Suzuki APV dengan pelat pemerintah atau pelat merah.

Suzuki mengambil peranan pada pelayanan pada ambulans yang merupakan sarana pelayanan kesehatan dan harus memperhatikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanannya.

"Kami menghadirkan kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan bentuk pelayanan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Suzuki berikan servis gratis untuk ambulans berpelat merah dari tanggal 20 hingga 30 November 2022,” ujar Asst. to Dept. Head of Fleet Business and Sales Support Sukma Dewi dalam siaran pers, Kamis.

Sukma Dewi juga menjelaskan Suzuki tidak saja fokus pada penjualan ritel, tetapi fokus pada penjualan fleet yang salah satunya seperti mobil ambulans.

Suzuki APV banyak digunakan untuk ambulans, dengan alasan kabin yang lapang.

Keunggulan itu membuat tenaga medis lebih mudah atau leluasa melakukan pertolongan pertama terhadap pasien.