Suzuki Gelar Promo Spesial Selama IIMS 2023

jpnn.com, JAKARTA - Memanfaatkan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan beragam promo menarik untuk pengunjung pameran.

Suzuki Indonesia menawarkan promo dari keringanan transaksi, cashback, hingga hadiah langsung untuk memberikan keuntungan berlipat bagi konsumen.

Promo menarik tersebut berlaku sejak 16 hingga 26 Februari mendatang dan dikhususkan bagi pengunjung IIMS 2023.

“Suzuki menghadirkan beragam pilihan tawaran menguntungkan buat calon konsumen serta hadiah langsung yang dapat diperoleh pengunjung setiap melakukan pembelian All New Ertiga, XL7, Baleno, SX4 S-Cross dan juga New Carry," ujar Asst. to Dept. head 4W Sales PT SIS Randy R Murdoko, dalam siaran resmi, di Jakarta.

Pengunjung IIMS 2023 yang ingin melakukan pembelian untuk All-new Ertiga, XL7, dan Baleno akan mendapatkan uang muka dan bunga kredit rendah, serta pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun.

Suzuki juga memberikan promo menguntungkan bagi setiap pembelian SX4 S-Cross berupa TDP 15 persen, bunga kredit rendah, dan pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun.

Selain itu, ada pula tambahan cashback sebesar Rp 3 Juta untuk Suzuki XL7 dan cashback Rp 4 Juta untuk All New Ertiga, SX4 S-Cross, dan Baleno transmisi manual apabila calon konsumen melakukan tukar tambah pembelian melalui Auto Value.

Suzuki juga menyuguhkan keuntungan lebih untuk pembelian New Carry.