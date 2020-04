Suzuki Ignis 2020 Segera Meluncur di Indonesia, Berapa Harganya?

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) segera meluncurkan versi baru Ignis di tanah air. Kabarnya pada tanggal 9 April akan datang.

"Ya, kami akan merilis urban SUV itu pada tanggal 9 secara digital di channel official Suzuki, jam 15.00 WIB," kata Head of PR and Digital, Rudiansyah, di Jakarta.

Menurut Rudiansyah, mobil baru itu merupakan jawaban bagi kebutuhan mobilitas kaum urban.

Lebih lanjut kata Rudi, status urban SUV itu membawa perubahan minor baik di sisi eksterior maupun interior.

"Lebih banyak eksterior sih, mulai dari gril depan, belakang, dan lampu. Juga defoger dan diffuser. Interior aih seperti seat cocer. Pokoknya tampilannya jadi lebih gagah dan lebih youthfull," tegas Rudi lagi.

Meskipun pihak SIS tidak menyebutkan secara langsung, tetapi diprediksi kuat model tersebut adalah Suzuki Ignis 2020.

Hal itu dikuatkan dari banyaknya gambar yang berseliweran di dunia maya dan sudah beredar di dealer Jakarta. Lantas berapa harga barunya? (mg8/jpnn)