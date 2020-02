Suzuki Akhirnya Umumkan Harga Ignis 2020

jpnn.com - Setelah dikenalkan di Auto Expo India 2020, Maruti Suzuki akhirnya mengumumkan detail harga Suzuki Ignis facelift, kisaran Rp 93,7 juta sampai Rp 138 juta.

Dilansir MotorBeam, Minggu (23/2), Suzuki Ignis terbaru hadir dengan gril baru, bumper baru, ground clearance yang lebih tinggi, perubahan pada spoiler belakang dan adanya roof rails.

Selain tersedia Lucent orange and Turquoise Blue, city car berlogo S itu juga ditawarkan dengan tiga skema warna dual-tone yaitu Nexa Blue with Black, Lucent Orange with Black, dan Nexa Blue with Silver.

Mengakses kabin, Suzuki Ignis 2020 mendapatkan dual-tone ivory colour dengan jok terbaru. Untuk sistem hiburan, mobil ini disematkan layar sentuh 7,0 inci dengan SmartPlay Studio UI yang mampu terkonektivitas dengan Apple CarPlay, Bluetooth, USB, Aux-IN, perintah suara, dan lainnya.

Jantung pacu, mengandalka mesin bensin 1,2 liter K-Series yang menawarkan ternaga hingga 81 Hp dan torsi 113 Nm. Mesin dikawinkan dengan transmisi 5-percepatan manual serta automatis. (mg8/jpnn)

Berikut harga Suzuki Ignis 2020:

- Sigma-Rs 4,89 lakh atau sekitar Rp93,7 juta

- Delta-Rs 5,67 lakh atau sekitar Rp108,6 juta

- Delta AGS-Rs 6,14 lakh atau sekitar Rp117,6 jutaan

- Zeta-Rs 5,89 lakh atau sekitar Rp112,9 juta

- Zeta AGS- Rs 6,36 lakh atau sekitar Rp121,9 juta

- Alpha- Rs 6,73 lakh atau sekitar Rp129 juta

- Alpha-AGS Rs 7,20 lakh atau sekitar Rp138 juta