Suzuki Meluncurkan Ignis Facelift Secara Virtual, Ini Daftar Harganya

jpnn.com - PT SUZUKI Indomobil Sales (SIS) secara resmi meluncurkan Ignis facelift melalui streaming di akun YouTube Suzuki Indonesia, Kamis (9/4).

Suzuki Ignis facelift hadir dengan berbagai perubahan mulai dari desain eksterior lebih gagah, serta interior yang modern. Suzuki Ignis terbaru hadir untuk melengkapi gaya hidup kaum urban.

“Kami meluncurkan Ignis terbaru yang kini tampil lebih modern, memiliki banyak fitur untuk mendukung kenyamanan dan mobilitas, serta ground clearance yang cukup tinggi di kelasnya sehingga menambah kebanggaan dalam menunjang kegiatan dan gaya hidup perkotaan yang dinamis,” kata 4W Marketing Director PT SIS Dony Saputra.

Adapun perubahan pada bagian ekterior seperti desain bumper depan dan diffuser, grille, fog lamp dan bezel, serta desain bumper belakang yang kini hadir dengan rear reflector dan diffuser.

Melangkah ke kabin, terdapat perubahan dengan adanya new seat cover design. Selain itu, tampilan kunci hadir dengan bentuk baru yang lebih keren.

Ignis memiliki berbagai fitur menarik untuk menambah kenyaman dan kemudahan berupa push start/stop button, keyless entry, tilt steering, steering wheel with switch audio control and blue tooth phone connection, AC auto climate with heater, 60:40 rear seat fold down, sporty look speedometer, dan 260 litre baggage.

Soal jantung pacu, Suzuki Ignis masih mempertahankan mesin sebelumnya. Di mana Ignis menggendong mesin K12M 4 silinder 16 Katup berkapasitas 1.197 cc yang menawatkan tenaga 83 PS pada 6.000 rpm dan torsi 113 Nm pada 4.200 rpm.

"Dengan mempunyai desain yang sporty dan tampilan bentuk baru lebih bergaya. Kami yakin Suzuki Ignis ini akan terima oleh konsumen," tambah Donny.