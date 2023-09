Suzuki Tebar Promo Selama September 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (PT. SIS) menggelar program promo dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada September 2023.

Promo tersebut berlaku untuk seluruh kendaraan segmen passenger varian hybrid, non-hybrid, hingga segmen komersial.

Selama periode 1-30 September 2023, pihak Suzuki menawarkan DP rendah, cicilan ringan, hingga memberikan hadiah langsung logam mulia maupun smart TV bagi calon konsumen.

Selain itu, konsumen Suzuki juga masih memiliki kesempatan tambahan untuk mengikuti program undian test drive varian hybrid Suzuki berhadiah Suzuki Jimny yang akan berakhir di penghujung September 2023.

“Suzuki selalu fokus menjaga kualitas dan harga kendaraan. Tentu pada bulan pelanggan ini, Suzuki juga menghadirkan berbagai promo menguntungkan bagi calon konsumen kami sehingga mobil Suzuki bisa dimiliki dengan harga yang kompetitif dan kualitas produk yang tetap terjamin," ujar Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales Randy R. Murdoko melalui keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan sebagai favorit pelanggan di segmen passenger selama tiga bulan terakhir, Suzuki kembali memberikan kemudahan bagi setiap pembelian New XL7 dan All new Ertiga berupa uang muka rendah, pilihan cicilan yang ringan, tenor hingga 7 tahun, serta hadiah logam mulia.

Berdasarkan data penjualan ritel Suzuki di bulan Agustus 2023, varian hybrid dari New XL7 maupun All new Ertiga menjadi yang paling diminati oleh konsumen jika diukur secara keseluruhan pada masing-masing model, yaitu dengan kontribusi 53% untuk New XL7 Hybrid dan 58% untuk All New Ertiga Hybrid.

“Animo masyarakat terhadap pembelian kendaraan hybrid Suzuki ini sejalan dengan arah langkah Suzuki yang menyasar tujuan untuk menjadi perusahaan otomotif ramah lingkungan."