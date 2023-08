Suzuki XL7 Hybrid Menjadi Penyumbang Terbesar Penjualan SIS di GIIAS 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) mencatatkan pemesanan sebanyak 1.517 kendaraan selama GIIAS 2023.

Menurut Assistant Department Head 4W Sales PT. SIS Randy R Murdoko, mobil Suzuki paling diminati selama GIIAS ialah dari jajaran kendaraan berteknologi mild hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid yang memimpin penjualan Suzuki selama GIIAS 2023 dengan kontribusi sebesar 36,2 persen dari total penjualan.

"New Carry menyusul di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 21,2 persen. All new Ertiga sebesar 16,2 persen,” kata Randy dalam keterangannya, Sabtu (26/8).

Menurut dia, sejak awal kemunculannya, New XL7 Hybrid berhasil memikat masyarakat karena model SUV 7 penumpang yang lapang, gagah, dan multifungsi, serta diperlengkapi dengan teknologi ramah lingkungan.

“Pameran GIIAS 2023 yang telah sukses diselenggarakan kemarin juga menjadi momentum penting bagi Suzuki, karena kesrmpatan memberikan edukasi mengenai teknologi hybrid kepada para pengunjung," jelasnya.

Edukasi itu, ujar Randy, dijalankan secara fun lewat game simulator, video edukasi, quiz interaktif, dan kesempatan test drive langsung.

“Kami juga melihat terdapat sambutan positif dari masyarakat untuk kendaraan hybrid Suzuki, terbukti dari total SPK sejumlah 1.517 unit yang 35 persennya disumbang oleh varian hybrid Suzuki,” jelasnya.