SWA Beri Penghargaan untuk Perusahaan yang Terapkan HSE Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media bersama dengan SPOT Corporate Communication menghadirkan Conference and Awarding Indonesia Best Companies 2024 in HSE implementation.

Penghargaan ini untuk mengapresiasi perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan di tempat kerjanya (K3L).

Kemal E. Gani Group Chief Editor SWA Media berharap penghargaan ini bisa memberikan inspirasi dan menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan dalam menjalankan manajemen K3L di perusahaan.

“Peralatan menjadi penting, namun yang lebih penting adalah budaya keselamatannya. Meskipun peralatan lengkap dan training berkali-kali tapi kalo budaya keselamatan itu belum terbangun, kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi,” kata dia dalam conference and awarding dengan tema Beyond HSE Implementation: Nurturing Innovation Towards Operational Excellence (4/3).

Kedua komitmen leader dan BOD. Ketiga, kesejahteraan mental karyawan.

Diikuti oleh sustainability, adaptasi terhadap perubahan dan regulasi, pelatihan dan pengembangan karyawan, kemitraan dan kolaborasi, dan terakhir Teknologi dan IoT.

Adapun para pemenang Indonesia Best Companies 2024 in HSE implementation di antaranya: PT Trakindo Utama, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Nusantara Medika Utama.

Kemudian Sarihusada Generasi Mahardhika Prambanan Factory, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, PT Nusantara Sebelas Medika (Nusamed Healthcare), PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Nusantara Regas.(chi/jpnn)