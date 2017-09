Swag! Disaksikan Army Seluruh Dunia, BTS Resmi Comeback

BTS siap gelar konser di Jakarta. Foto: Instagram

jpnn.com - Teriakan penuh semangat para Army mengiringi comeback resmi BTS. Boyband yang beranggota tujuh orang itu tampil di stasiun televisi Mnet Kamis malam (21/9).

Bukan hanya fans di Korea yang menyaksikan tampilan mereka melalui tayangan live streaming, tetapi juga Army dari seluruh dunia.

BTS mengawali aksi yang banyak ditunggu tersebut dengan I Need U. Single itu diambil dari album The Most Beautiful Moment in Life Part 1 yang rilis pada 2015.

Lagu tersebut merupakan titik balik BTS hingga menjadi grup papan atas seperti saat ini. I Need U membuat Bangtan Boys menempati posisi kelima tangga lagu Korea Gaon setelah pada pekan-pekan sebelumnya mentok di posisi ke-43 dengan Miss Right.

Setelah itu, Rap Monster, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin, dan Jungkook menghadirkan MIC Drop. Tarian mereka hiperaktif sesuai mood lagu yang kental dengan irama hiphop tersebut.

Lagu itu tak akan lengkap tanpa adegan membuang mik betulan, yang kali ini dilakukan Suga. BTS mengatakan, MIC Drop terinspirasi pidato Barack Obama yang menyebut rekan sesama boyband Shinee di Konferensi Asian Leadership Ke-8 di Seoul Juli lalu.

Pada comeback yang menandai peluncuran minialbum Love Yourself: Her tersebut, BTS juga mengajak Army bernostalgia dengan menyanyikan No More Dream, single debut mereka pada 2013.

Dalam sesi itu, para fans Jimin dimanjakan dengan gerakan tarian yang memperlihatkan otot-otot perutnya yang kencang, sebagai hasil latihan keras. Selain MIC Drop, lagu yang dihadirkan adalah Go Go dan DNA, single andalan.

Sumber : Jawa Pos