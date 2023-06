Syahnaz Hingga Fanny Ghassani Berbasah-basah di Hole In The Wall

jpnn.com, JAKARTA - Program gameshow terbaru Hole In The Wall tayang di RCTI mulai Senin, 26 Juni 2023. Hole In The Wall merupakan gameshow dengan tantangan yang seru. Salah satunya, setiap peserta harus menembus tembok berlubang. Baca Juga: 3 Berita Artis Terheboh: Aldi Taher Heran, Lady Nayoan Bongkar Perselingkuhan Syahnaz Pada episode perdana, Syahnaz berada dalam tim merah bersama 2 orang lainnya yaitu Fanny Ghassani dan Harini Sondakh. Mereka akan melawan tim biru yang beranggotakan Mulyadi, Eza Yayang, Furry Prasetyo. Baca Juga: Terlintas, Rangkuman Isi Kepala Bernadya Permainan makin seru karena kedua tim berlomba agar anggota tidak jatuh ke kolam dan bisa mendapatkan poin. Namun sayang, Syahnaz justru jatuh hingga tubuhnya basah dari ujung rambut sampai ujung kaki.