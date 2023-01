Synergy Mengajak Masyarakat Jaga Usus dan Bakteri Baik, Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - Produk kesehatan Synergy WorldWide Indonesia mengajak masyarakat untuk menjaga usus dan bakteri baik.

Hal tersebut diwujudkan dengan menghadirkan inovasi produk terbaru yaitu Synergy BiomeDTX.

Produk herbal tersebut merupakan hasil formulasi ilmuwan The Hughes Center For Research and Innovation (HCRI) dari Nature's Sunshine Products- USA, yang mengandung 17 bahan alam yaitu sebagian besar serat larut alami, serat tidak larut, penyubur bakteri baik, prebiotik, antioksidan dan beragam fitronutrien lainnya.

Konsultan produk Synergy, dr Vania Ibrahim mengatakan minuman herbal itu memiliki tiga fungsi utama yaitu mengeluarkan atau membersihkan racun tubuh, membersihkan atau menyehatkan pencernaan serta menyeimbangkan mikrobioma.

"Ini dapat memberikan manfaat menyehatkan pencernaan dan usus, membersihkan racun tubuh dan menyeimbangkan bakteri baik didalam tubuh, menurunkan gula darah dan kolesterol, melancarkan buang air besar dan menjaga berat badan ideal" kata dr Vania Ibrahim dalam acara peluncuran produk Synergy BiomeDTX di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dr.Vania, serat larut yang diperoleh dari plantago ovata, serat buah apel, flaxseed dan beragam sayur dan buah lainnya, akan menyerap air dan membentuk semacam gel dalam usus.

Gel tersebut kemudian memperlambat pengosongan lambung, sehingga Anda kenyang lebih lama dan nafsu makan berkurang.

Selanjutnya gel juga dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah sehingga kadar gula darah akan rendah yang diikuti dengan kadar insulin yang rendah juga.