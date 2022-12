Syuting Reality Show Program Televisi Korea, Afgan Kaget Karena Ini

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Musikus Afgan menceritakan pengalaman syuting program reality show televisi Korea.

Artis kelahiran 1989 itu baru-baru ini mendapat kesempatan mengisi acara program Tripmate: Who Are You?

Program itu ditayangkan di stasiun televisi Korea KBS Show.

"Di KBS Show tayang nya di 142 negara," kata Afgan saat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam reality show tersebut, Afgan berkolaborasi dengan musikus Korea, Sam Kim.

Meski perdana, pelantun Terima Kasih Cinta itu mengaku menikmati proses syuting tersebut.

Menurutnya, acara reality show ini berhasil menunjukkan sisi lain dari Afgan yang biasanya.

"Benar-benar reality show yang mengikuti kami 24 jam," ujarnya.