Tagar #Har18aikNabilah, Cara Fans Rayakan Ultah Nabilah

jpnn.com, JAKARTA - Nabilah Ratna Ayu Azalia tengah berbahagia hari ini. Sebab, dirinya berulang tahun yang ke-18.

Merayakan momen pertambahan usia idolanya ini, fans ramai memberikan ucapan dan doa.

Tidak hanya itu, dalam ucapannya mereka menyertakan tagar #Har18aikNabilah.

Karena itu, #Har18aikNabilah masuk dalam daftar trending topic di Twitter.

Berikut ini ucapan serta doa yang dituliskan fans untuk mantan personil JKT48 ini.

“Semoga di umur mu yang ke-18.tambah sukses tambah cantik dan tambah solehah ???? HBD Nabilah.wish you all the best ???? #Har18aikNabilah,” ucap @slam_uciha.

“Barakallah fi umrik dedek syantik. doa terbaik buat kamu dek. Semoga sukses dunia akhirat aamiin #Har18aikNabilah,” sambung @anela_jun22.

Sementara itu, mendapat perhatian dari penggemarnya, Nabilah mengaku terharu. Dirinya pun mengucapkan terima kasih.