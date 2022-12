Tahun Gegap

jpnn.com - TAHUN 2022 ini kita tutup dengan happy ending: perkawinan kolosal di Yogyakarta dan Solo. Semua bahagia. Pengantinnya maupun masyarakat awam.

Ada yang mengatakan itu merupakan "Perkawinan Abad Ini". Keluarga Presiden Jokowi telah memberikan hiburan massal yang sangat masif. Plus kebanggaan bagi para pencinta budaya Jawa.

Pengantin laki-laki putra bungsu Presiden Jokowi. Pengantin perempuannya Putri Indonesia. Cantik nan cerdas. Dia wanita idaman.

Pengemasan perkawinan ini begitu indah. Tentu menteri pariwisata harus berterima kasih. Tanpa sedikit pun anggaran bidang pariwisata telah tersaji atraksi pariwisata kolosal.

Inilah kegiatan pariwisata terbaik selama... terserah Anda.

Setidaknya 10 tahun terakhir. Mungkin selama 22 tahun terakhir. Atau 50 tahun terakhir. Benar-benar 'perkawinan abad ini'.

Penderitaan massal selama tiga tahun pandemi seperti kemarau panjang yang tiba-tiba dapat hujan deras. Inilah Desember yang penuh gegap gempita.

Mungkin bisa menjadi pemanasan yang sempurna bagi pesta Old and New besok malam. Lupakan Covid. Ganti dengan kegembiraan.