Tajir Melintir, Ini Tunggangan Mewah Calon Suami Nikita Willy

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Indra Priawan Djokosoetono tengah menjadi perbincangan di dunia maya setelah melamar Nikita Willy.

Terlepas dari rencana pernikahannya dengan Nikita Willy, Indra yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya itu rupanya memiliki hobi otomotif.



Indra Priawan menunggangi Ferrrari saat beradai di Yogyakarta. Foto: Instagram

Cucu pendiri Blue Bird Group ini diketahui memliliki deretan mobil berbanderol selangit itu.

Hal itu diketahui dari unggahan Indra Priawan di akun Instagram miliknya, @indpriw.



Indra Priawan dengan koleksi mobil mewahnya. Foto: Instagram

Salah satu momen terlihat ketika ia mengendarai Ferrari Portofino bekelir merah berkeliling kota Yogyakarta.

"The beauty of my home country with the Portofino," tulis Indra Priawan sebagai keterangan.