Tak Bisa Bersama Suami, Syahnaz Sadiqah: Kami Terpisahkan Lagi, Hiks

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Syahnaz Sadiqah harus rela berpisah sementara waktu dari suaminya, Jeje Govinda. Hal ini lantaran Jeje dinyatakan positif Covid-19.

Ibu dua anak ini juga mengunggah foto tangkapan layar saat dirinya video call dengan Jeje.

Meski sedih, adik Raffi Ahmad ini memberikan semangat kepada suaminya agar segera sembuh.

“Kami terpisahkan lagi karna covid hiks, waktu itu terpisah karna aku yang positif, sekarang Papa Jeje deh yang positif huhu. Get well soon Papa Jeje!! Semangat,” tulisnya.

Jeje lantas merespons unggahan Syahnaz Sadiqah dengan meminta didoakan warganet agar segera sembuh.

“Kok gantian gini ya, doain cepet sembuh biar bobonya bisa berempat lagi. Rindu,” ungkap Jeje.

Tak sedikit kerabat maupun warganet yang mendoakan kesembuhan Jeje melihat unggahan tersebut.(chi/jpnn)



