Tak Terduga, Dominika Juara Grup A Road to Paris, China Harus Cari Jalan Lain

jpnn.com - NINGBO - Republik Dominika menjadi juara Pul A Road to Paris (kualifikasi bola voli putri Olimpiade 2024).

Hal itu di luar dugaan, lantaran di grup tersebut ada Serbia dan tuan rumah China.

Pada matchday terakhir atau ke-7, Dominika menang 3-2 (25-20, 20-25, 25-19, 23-25, 15-12) dari Belanda di Ningbo, China, Minggu (24/9) sore WIB.

Sepanjang kualifikasi, Dominika hanya kalah satu kali, yakni di pertandingan pertama.

Hasil laga Republik Dominika di Pool A Road to Paris

3-2 vs Belanda

3-1 vs China

3-1 vs Serbia

3-0 vs Meksiko

3-0 vs Ukraina

3-2 vs Kanada

2-3 vs Ceko

Serbia si juara dunia 2018 dan 2022 harus puas di urutan kedua klasemen, setelah di MD7 takluk dari China 1-3.

Pada laga tadi, Serbia yang sudah memastikan lulus ke Paris 2024 pada MD6, tak menurunkan superstar Tijana Boskovic.

Buat China, kemenangan dari Serbia tak mengubah nasib mereka yang gagal mendapat tiket Olimpiade 2024 dari fase kualifikasi.